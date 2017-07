Noore näitlejatari Brigitte Susanne Hundile loodi hiljuti Instagrami libakonto, kus on kasutatud kaunitari fotosid ning fotodele lisatud huumorika alatooniga tekst.

Instagrami kontol on juba üle 3000 fänni, kes jälgivad Brigitte piltide najal tehtud meeme.

Libakonto loojad ei soovi oma tegevusega kellelegi halba, vaid on hoopis tulihingelised Brigitte fännid. Instagrami postituses väidavad noored järgmist: "Okei kuna mega paljud koguaeg küsivad, et "kumb teist rohkem selle lehega tegeleb" vms. Nagu me tegeleme reaalselt sama palju selle lehega, me paneme 2 meemi paevas, seega üks paneb uhe ja teine teise, see on nii vastik kui seda küsimust küsitakse. Meil pole mingit siukest asja, et üks on mingi räige Brigitte fann ja siis teine on lihtsalt kambas. Nagu ei, me reaalselt tegimegi selle lehe, sest meile mõlemale täiega meeldib Brigitte ja meist pole keegi suurem fänn, vaid meie jaoks on koik võrdne ja kõike teeme koos ❤️."

21-aastane kaunitar Brigitte on kontost teadlik ning pole libakonto @liveforbrigitte loojate peale pahane vaid sootuks vastupidi. Näitlejatar kinnitab, et konto loojad suure südamega pühendunud fännid.

Brigitte sõnas Õhtulehele: "Tegemist on väga südamlike neiudega, kes on minu tulihingelised fännid ja igal üritusel kohal, kus ma olen. Niivõrd andekaid meme-sid pole ma näinud kellegi teise kuulsuse kohta. Ja see teeb neile haiget, kui juba kolmas kord nende tööd maha tehakse. Tegemist on lastega."

okei kuna mega paljud koguaeg küsivad et "kumb teist rohkem selle lehega tegeleb" vms nagu me tegeleme reaalselt sama palju selle lehega me paneme 2 meemi paevas seega uks paneb uhe ja teine teise, see on nii vastik kui seda küsimust küsitakse meil pole mingit siukest asja et uks on mingi raige brigitte fann ja siis teine on lihtsalt kambas nagu ei me reaalselt tegimegi selle lehe sest meile molemale taiega meeldib brigitte ja meist pole keegi suurem fänn vaid meie jaoks on koik vordne ja koike teeme koos ❤️ #brigittesusannehunt @brigittesusanne ❤️ A post shared by bsh💗 -> @brigittesusanne (@liveforbrigitte) on Jun 30, 2017 at 7:08am PDT

kuulge луk on vene keeles sibul 👍 just saying #brigittesusannehunt @brigittesusanne ❤️ A post shared by bsh💗 -> @brigittesusanne (@liveforbrigitte) on Jul 2, 2017 at 5:17am PDT

tahad õhtul kohvi votta sest pea valutab aga see teenindaja or whatever paneb su kohvi sisse 90% piima nagu thanks #ainultvingumecaptionites #brigittesusannehunt @brigittesusanne ❤️ A post shared by bsh💗 -> @brigittesusanne (@liveforbrigitte) on Jun 29, 2017 at 1:13pm PDT

me helistasime täna nagu mingi kahekümnesse erinevasse töökohta ja ss ühel korral mingi naine reaalselt *kriiskas* telefoni: "TEEEREEE!!!!" meil mõlemal olid kõrvaklapid peas ja me ausalt arvasime et kaotame kõrvakuulmise või midagi 😐 😂 #brigittesusannehunt @brigittesusanne ❤ A post shared by bsh💗 -> @brigittesusanne (@liveforbrigitte) on Jun 26, 2017 at 9:13am PDT

okei kuna mingi eriti paljud kommenteerisid viimast meemi siis me saime uhte hotelli toole nagu sinna kohta kus antakse hommikusööki nagu seal on see rootsi laud ja nii noh teate 😂 no igatahes parem kui pesu kloppimine lmao peaasi et raha sisse tuleb #saamerikkaks #moneybossid #miljonärid #rahatuleb #brigittesusannehunt @brigittesusanne ❤️ A post shared by bsh💗 -> @brigittesusanne (@liveforbrigitte) on Jun 27, 2017 at 10:04am PDT