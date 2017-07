okei kuna mega paljud koguaeg küsivad et "kumb teist rohkem selle lehega tegeleb" vms nagu me tegeleme reaalselt sama palju selle lehega me paneme 2 meemi paevas seega uks paneb uhe ja teine teise, see on nii vastik kui seda küsimust küsitakse meil pole mingit siukest asja et uks on mingi raige brigitte fann ja siis teine on lihtsalt kambas nagu ei me reaalselt tegimegi selle lehe sest meile molemale taiega meeldib brigitte ja meist pole keegi suurem fänn vaid meie jaoks on koik vordne ja koike teeme koos ❤️ #brigittesusannehunt @brigittesusanne ❤️

A post shared by bsh💗 -> @brigittesusanne (@liveforbrigitte) on Jun 30, 2017 at 7:08am PDT