Aivar Haller (55) on intervjuudes võrrelnud oma elu Ameerika raudteega. Tõkkejooksjana püstitas ta kunagi Eesti rekordeid, samas pääses läbi tiheda konkurentsisõela Eino Baskini stuudiosse näitlejaks. temast sai ka edukas ärimees. Uskumatu, kuid tõsi, aga ühel päval viis relvaäri Halleri vanglasse. Peale vanglast vabanemist alustas mees tööd konsultantkoolitajana. Halleri abi said nii tippsportlased eesotsas judoka Aleksei Budõliniga, kui ka suurfirmade juhid.

"Tere, Teile on Telegram!" kuuendas saates - Õhtulehe loovjuht Anu Saagim ja Telegrami peatoimetaja Mariann Joonas, kes toovad teieni põnevad konspirituaalsed ja alternatiivsed teemad. Saate peakülaline oli seekord haridusettevõtja, mentor ja koolitaja Aivar Haller , kellega koos võeti ette haridussüsteem - kas see teenib ikka praegusel kujul õpilasi endid või vormib see hoopis kasulikke sipelgaid süsteemi jaoks? Haller on öelnud ka, et praegusel hetkel on majandus kaaperdanud hariduse: "Nüüd on meil vaja kaaperdada majandus ja ma tean kuidas seda teha!” Järje sai ka eelmisele saatele järgnenud siseruumides suitsetamise saaga ja stuudiosse tuli jurist ja poliitikategelane Jevgeni Krištafovitš , kes alustas hiljuti noorte juutuuberite harimist teemal, kuidas suhelda õiguskaitseorganitega, kui pahandus tehtud. Loomulikult sai ka skandaalitar juristilt ise järgi uurida, millised on tema õigused ja kohustused seoses eelmisel nädalal laineid löönud "kanepisaagaga"!

«Mul ei ole elus kunagi olnud teist nii lahedat ja sisutihedat õppimisaega,» on ta kunagi Postimehele antud intervjuus nentinud. «Kõlab võib-olla nõmedalt, kuid aeg-ajalt olen ma vanglast puudust tundnud. Naljaga pooleks olen öelnud, et igale mehele kuluks ära kaks kuud üksikvangistust. Selleks ei pea muidugi kriminaalkurjategijaks hakkama.»

Peale vanglast vabanemist elas Haller mõnda aega Ameerikas. "USAs ütles üks õpetaja mulle: tähtis pole tõsiasi, kes sa oled olnud, oluline on, kes sa tahad olla. See arusaam vabastas mu sisemise potentsiaali, tõi mulle tohutu kergenduse ja vabanemise. Tore oli kogeda, kui lihtsalt võeti USAs eksimust, mis mulle Eestis tundus katastroof.»

Pärast vanglat jätkas Haller lühikest aega West Spordis ja müüs seejärel oma osaluse. Ta hakkas tegutsema sporditarvetefirmas Nike. «Sealse töö hüve oli võimalus koolitada end maailma parimate koolitajate juures,» lausus Haller. «Toona tutvusin Peep Vainuga. Minu jaoks oli suur üllatus kohata Eestis maailma tipptasemel koolitajat. Tegime ühiselt paar projekti, need õnnestusid ja jätkasime koostööd osaühingus Vain & Partnerid »

2001. aastal otsustas Haller kirjutada raamatu. «Kuna mu põhitegevus on juhtide koolitamine, siis tahtsin kirjutada sellealase käsiraamatu. Otsuse tegin New Yorgis. Samal õhtul käisin ühes raamatukaupluses, kus oli terve korrus täis juhtimisõpikuid. Mõtlesin, et siia ma küll midagi tolmu koguma ei kirjuta.»

Ekskergejõustiklasena mõistis Haller, et hoopis sport on maailma võimsaim meedium. Haller kirjutas üheksa kuuga sportlastele suunatud raamatu ja saatis 60 superstaarile üle maailma. «Neist nelikümmend vastasid ja viisteist ütlesid, et väga hea raamat. Nad nõustusid selle levikule oma lugudega kaasa aitama. Neist tuntumad kujud on Sergei Bubka, Manuela di Centa, Pernilla Wiberg, Kip Keino, Ilie Nastase, Deng Yaping, Robby Naish.»

Täna ütleb mees, et tema elu on muutunud süsteemsemaks ja ohjad on tema enda käes.

Jevgeni Krištafovitš (Eesti Päevaleht)

Kes on Jevgeni Krištafovitš?

"Olen jurist ja inimõiguslane," tutvustab ennast Jevgeni. "Ma sündisin Tallinnas, vene perekonnas, lõpetasin Tartu Ülikooli, räägin vene, eesti, inglise ja prantsuse keelt, mul on magistrikraad õigusteaduses. Seetõttu ma reageerin alati valuliselt ebaõiglusele riigi poolt mitte ainult kui kodanik, vaid ka kui jurist. Pean seda mitte ainult oma õiguseks, vaid kohuseks, muuta meie riik inimlikumaks, et seadused oleksid kasulikud eeskätt mitte ametnikele, vaid kodanikele. Meile kõigile."

"Ma tahan, et iga Eesti inimese elu oleks lihtsam. Oleks lihtne leida

töö, luua perekond, saada kvaliteetset haridust ja arstiabi. Ma ei usu,

et raskused karastavad – olen kindel, et mugav riik tagab

sotsiaal-majandusliku kasvu, teaduse, kultuuri, äri kasvamise ning on

võimu tõhususe garantiiks kõikides selle väljendusvormides. Mugavad

seadused on tõusutee, sild tulevikku, kus nende täitmine on lihtne, aga

rikkumine on ebasoodne.

"Ma olen jurist ja mulle meeldib leida keerulistele ülesannetele

ebastandardseid lahendusi. Olen kindel, et Eesti inimeste enamike

probleemide allikaks on populism, ülereguleerimine ja ebapiisav

ühiskondlik kontroll riigi üle ning poliitiline korruptsioon. Mugavad

seadused, eraisikute privaatsus ja läbipaistev riigijuhtimine on

ideaalne tingimuste mehhanism edukaks ja rahulikuks eluks, mis tagab

sotsiaalsed hüved, rahalise jõukuse ja turvalisuse igale meie riigi

elanikule."

"Minu töö vabaühenduste sektoris on olnud tulemuslik väga erinevates

valdkondades. Ma töötasin üle kümne aasta hariduse, noorsootöö ja

lõimumise valdkonnas. Kolleegidega Euroopa Algatuste Keskusest viisime

läbi rahvusvahelisi projekte, mis on seotud hariduse, seadusloome,

inimõiguste kaitse, julgeoleku, meediavabaduse ja e-teenustega Ukrainas,

Moldovas, Lätis, Venemaal, Valgevenes ning teistes riikides. Täna on mul

hea meeskond ausaid ja kompetentseid inimesi, kelle teadmisi ja kogemusi

on tarvis rakendada kogu Eesti hüvanguks. Ausus ja kompetentsus on eduka

ühiskondliku ja poliitilise tegevuse pant ning selle tegevuse

läbipaistvus on takistuseks populismile ja korruptsioonile."