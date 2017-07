Eile teatati häirekeskusele, et Tapa linnas Kalmistu tänaval ehituse kaevetööde käigus leiti lennukimürsk, mis tõsteti autokasti. Sündmuskohale saabudes selgus, et tegemist on 100 kilogrammi raskuse lennukipommiga!

Lõhkekeha saadeti turvaliselt pommirühma polügoonile ning hävitati.