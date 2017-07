Varem on kinopiletite hinna tõusu põhjendatud konkurentsi puudumisega, nüüd nimetavad kinode esindajad aga kulutuste kasvu ja palgasurvet.

Iga aastaga on Tallinna suuremates kinodes käik filmisõbra rahakotist ligi pool eurot lisaraha võtnud. Sajandi alguses nimetati kalli hinna põhjuseks konkurentsi puudumist. Aastatega on kinosid küll juurde tulnud, ent konkurentsist hoolimata on hoopis pileti hind tõusnud.

Kõige suurema hinnatõusu on teinud Coca-Cola Plaza tavapilet.

