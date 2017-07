Juuni keskel tellis bussijuht Kalev internetipoest GPSseadme. Kui see kohale jõudis, selgus kurb tõsiasi – tehnikavidin ei töötanud nii, nagu oleks pidanud. Kehva kauba eest raha tagasi soovinud klient pidi aga ootama mitu nädalat.

Kalev uuris internetist seadmeid ja võrdles nende hindu ning otsustas lõpuks Kaup24 pakutud Prestigio kasuks. Toode tuli postiga õigel ajal kohale. «Avastasin, et navigaator ei lähe navigeerimismenüüsse. See tähendab, et tehases oli jäänud midagi paigaldamata,» oletas pettunud klient.

Kalev tagastas kauba järgmisel päeval. Ent talle ei antud raha tagasi, kuigi Kaup24 teatab, et neil kehtib 14päevane tagastusõigus. «Vastasid, et neil on õigus 14 päeva otsustada, kas remondivad selle või tagastavad raha,» selgitab ta.

Edasi valitses vaikus.