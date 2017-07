Juuni viimastel päevadel aitasid tuhanded loomasõbrad otsida uut ema varsale, kes jäi orvuks kõigest nädal pärast ilmale tulekut. Varsa bioloogilise ema viis taevasele karjamaale soolekeerd.

Sotsiaalmeedias panid loomasõbrad pead kokku. Üks kommenteerija ärgitas hobusepidajat ostma kitsesid, kelle piimaga varss hobuseks sirguks. Veel kõlas mõte, et varsa võtaks piimale mõni teine äsja poeginud mära. Ka sellega polnud hobusepidaja Eleri Kurvet rahul. «Me väga soovisime varsale isiklikku kaaslast, et areneks normaalse psüühikaga hobune,» ütles Kurvet. Ühel päeval helistas koguni mees, kes lubas hobust oma kodus ise toita. Ka see plaan ei sobinud Kurvetile.

Jonni jätmata leidiski Kurvet esimese emakandidaadi, keda kiiremas korras külastati. «Too hobune oli noore varsa jaoks riskantselt metsik,» meenutab Kurvet.

Õnneks möödus vaid päev ema surmast, kui leiti sobiv mära, kelle varss oli õnnetuse käigus hukkunud kõigest kuu aega varem. «Algul oli neil päris keeruline teineteist omaks võtta,» ütleb Kurvet, kes käib varsa käekäiku uurimas iga kahe nädala tagant.

Praeguseks on võõrasema ja orvu vahel tekkinud klapp, mida Kurvet algusest peale soovinud oli. «Nüüd on nad juba ööpäev läbi koos ja käituvad peaaegu nagu päris ema ja varss,» rõõmustab Kurvet. Ainus puudujääk on, et oma udaraga toitmiseks jääb emal piimast puudu. Piima segab kokku hobusekasvataja, kes peab noort hobust toitma iga kolme tunni tagant. Nõnda tuleb varssa toita talve tulekuni.