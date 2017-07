Ligi seitsme aasta eest tuli Tallinnas kokku geikristlaste kogu, mille loomine tekitas kirikuringkondades nii suurt pahameelt, et üks selle asutajaliikmetest, toonane emeriitõpetaja Heino Nurk tagandati ametist. Geikristlased vihjavad, et kiriku suhtumine neisse pole aastatega muutunud.

Rahel ja Andres (nimed muudetud) usuvad, et samal ajal on võimalik olla kristlane ja ka gei. Olles kirikus aktiivsed, on nad otsustanud elada varielu ja hoida oma homoseksuaalsus saladuses. Hirm olla teistsuguse seksuaalse sättumuse pärast tõrjutud on nende sõnul niivõrd suur, et tihti ei julgeta külastada isegi geikristlaste kogunemisi – äkki seal on keegi, kes näeb ja saab teada.

Rahel on kuulnud, et Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) perekeskuses töötas vabatahtlik, kes valiti Eesti LGBT ühingu juhatusse. «See info jõudis kuidagi paari kõrgemal seisva tegelase kõrvu. Nad kutsusid ta vestlusele ja ütlesid, et selline taust neile ei kõlba ja ta ei saa perekeskuses töötada,» kirjeldab Rahel.