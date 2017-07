Reedel tõttavad kunagise 44. keskkooli, praeguse Mustamäe gümnaasiumi 21. lennu b-klassi lõpetanud kokkutulekule. Oodatud on ka president Kersti Kaljulaid.

Kunagised klassikaaslased pole kuigi altid rääkima, kas see on presidendil esimene kord endiste sõprade hulka tulla ja kui suurejoonelist pidu kavandatakse.

«Ei, see pole asi, millest oleks mõtet rääkida,» ütles Kersti Kaljulaidi kunagine klassikaaslane. Teine oli päris hirmul: «Ma ei anna teile igaks juhuks ühtegi kommentaari. See on ju ikkagi presidendiga seotud.»

Kolmas klassikaaslane oli julgem: