Kas suurmajandis tehtud umbrohutõrje tappis taimed taluaias ja ajas mesilased minema?

Suurmajandi põllu ääres elava vanema mehe aiast on kadunud marjapõõsad ja lilled. Kirsi- ja õunapuude põllupoolsed küljed on raagus. Põllumajandusühistu juht on aga väsinud seletamast, et nende käsi seal mängus ei ole.

«Pritsimine ei olnudki kõige hullem, teisel päeval tõusid põllult aurud ja see hävitas kõik,» räägib Jõgevamaal Kablakülas elav Jüri Krebstein. «Kõik õied kõrbesid ära, kirsipuudel surid värsked kasvud. Kus kasvuhoone kiles auk oli, selle koha peal olid taimed pruunid, kraavi ääres lepapuudel on lehed nagu kuulipritsist pihta saanud.»

Mesilaspered hullusid ja põgenesid

«Mesilased läksid täiesti hulluks. Kuus peret oli, kõik panid minema,» kirjeldab ta loomade reaktsiooni umbrohutõrjele. «Nüüd on kahes tarus elu sees, üks pere tuli alles hiljaaegu, ilmselt kuskilt rapsipõllu äärest, sest nüüd pritsitakse rapsi. Kolmest kitsest kaks kukkus ümber. Neid ei ole enam. Rästikud põllu äärest on täiesti kadunud.»