„Tulge kõik Viinistule, siin paistab alati päike,“ kiidab oma sünnipaika kunstimetseen ja ettevõtja Jaan Manitski. Ta oli paraku sunnitud üheaastasena koos perega kodukülast sõja eest Soome põgenema, kuid naasis 1989. aastal Eesti ja Viinistu patrioodina kodumaale.

Mohni saar (Kalev Lilleorg)

„Viinistu on oma 700aastase ajalooga kahtlemata üks vanemaid Eesti kalurikülasid, kus enne sõda elas 600 inimest, kellest paljud tegelesid väliskaubandusega,“ muheleb Manitski, pidades väliskaubanduse all silmas piiritusevedu. „Nii kui Soomes kehtestati kuiv seadus, kiirustasid siinsed lahked inimesed vennasrahvale appi. Legendi järgi on andnud eestlaste lahkus Viinistule isegi nime, mis on tuletatud sõnadest „viin“ ja „istu“, sest lahkust karistati tihti kas Tallinna Patareis või Helsingi keskvanglas istumisega. Aga kui tõsiselt rääkida, siis Viinistu nimi on sama vana kui küla ise,“ tuleb Manitski merelegendide juurest maa peale tagasi. Et otsekohe uuesti üle vee vaadata. „Viinistu on omamoodi suur küla, mis koosneb maismaast ja kahest saarest, Mohni ja Haldi saarest. Ühe küla kohta on seda väga palju, sest Lätil pole ühtegi saart,“ on Manitskil taas põhjust muhelemiseks. „Mohni on neist kahest suurem ja väga kirju ajalooga. Seal on elanud mungad ja mereröövlid, saar on põlenud puupaljaks ja väidetavalt elas suure tulekahju üle vaid üks puu, pärn, mis on praegu kaitse all. Samuti on Mohnil uhke tuletorn,“ loetleb Manitski saare vaatamisväärsusi. Ja lisab: „Välismaalastele on Mohnil ennekõike ahhaa-elamus see, et seal on wifi.“