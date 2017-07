„Me ei kavatse sugugi lõpetada. 20 on selline piir, et kes selleni välja jõuab, sellel pole mõtet enam pooleli jätta, sest ta on niikuinii üle piiri läinud,“ ütleb Meie Mehe solist Aivar Riisalu. „Tahame olla nagu Smokie, et püsti seista enam ei jõua, aga kolm setti tantsuks ikka teeme.“

Meie Mees sai 20 ja tuuritab sel nädalalõpul mööda Eestit kavaga „Nagu 20 aastat tagasi“. Ümmargune tähtpäev on tagasivaatamise aeg.

„Meil on elus vedanud just sellega, et oleme olnud seal, kuhu iga artist tahab jõuda – absoluutses tipus,“ ütleb Meie Mehe solist Aivar Riisalu. Kuldajal tosinkond aastat tagasi oli bändil aastas ligi 200 esinemist. Suur osa kontsertidest meelitas kohale tuhandeid, vahel ka kümneid tuhandeid pealtvaatajaid.