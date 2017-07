Presidendiprouana süüdistati Evelin Ilvest selles, et ta oma välimusele ja rõivastele liiga palju rõhku pani ning maksumaksja raha kulutas.

Ostjad said pakkuda oma hinna. "Kõik on saanud asjad kätte hinnaga, mis nad on ise pakkunud," ütles Evelin Ilves, kes praegu eelistab maalähedast ja lillelapselikku stiili.