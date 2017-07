Juubelit tähistav ansambel Meie Mees, mille käilakuju on muusika- ja poliitikamees Aivar Riisalu, valmistub kontserttuuriks "Nagu 20 aastat tagasi".

Meie Mees on tantsulõvi! "Vahva, et bänd on alles, aga ta ei ahista meid absoluutselt," ütleb Riisalu, et keskeltläbi üks mäng nädalas on täiesti piisav ja rohkem ei viitsikski. Ometi oli ka aeg, kus esineti tihemini kui üle päeva. Bändimehed räägivad, miks nad oma maine pärast ei põe. Ja miks nad enam kunagi kellegi erapeol ei esine.

