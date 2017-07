Kolme Tartu noormehe ja ühe neiu julge tegutsemine päästis möödunud nädalal Ihaste bussipeatuses kokku kukkunud mehe elu.

"Me tulime nurga tagant välja ja siis nägime, et see vana mees hakkas püsti tõusma ja siis ta võttis põlvedest kinni ja kukkus põlvili maha, ja siis me tõstsime ta külili," rääkis TV3 "Suvistele seitsmestele" Tartu Kivilinna kooli seitsmendasse klassi minev Henry Magnus Roks. "Ja siis hakkas Sander talle omaenese tarkusest südamemassaaži tegema." Seejärel haaras Henry Magnus telefoni ja helistas häirekeskusesse.

13aastased elupäästjad Kaspar Parksepp, Sander Aavik, Margot Sula ja Henry Magnus Roks (Kuvatõmmis / TV3)

Vaatamata ehmatusele hakkasid 13aastased Sander Aavik, Margot Sula ja Kaspar Parksepp kohe tegutsema. Kaspar rääkis, et koolis on õpetatud, mis sel puhul teha ja mitte eemale hoida. Koolis on ka õpetatud, kuidas südamemassaaži teha.