Tere kaebab saneerimiskava kinnitamata jätmise edasi ()

Kohus otsustas täna piimatööstusettevõtte Tere AS saneerimiskava kinnitamata jätta, kuid Tere kaebab esimese astme kohtuotsuse kindlasti edasi, teatas ettevõte pressiteatega.

"Kohtu otsus on halb uudis kõikidele Tere võlausaldajatele, kuid kaebame kohtuotsuse kindlasti edasi ning usume, et kõrgema astme kohus kinnitab saneerimiskava," ütles ASi Maag Grupp nõukogu esimees Roland Lepp. "Saneerimiskava kinnitamine on Tere tulevikule äärmiselt oluline. Kui kohus saneerimiskava ei kinnita, järgneb suure tõenäosusega Tere pankrot, milles kaotavad raha enamus võlausaldajaid ja põllumehi."

"Tere huvides on saneerimiskava kinnitamine ning töö jätkamine," ütles Tere ASi nõukogu esimees Katre Kõvask. "4. juulil sai Tere koondumisega Maag Grupi näol tugeva kodumaise omaniku, mis tõi esmase stabiilsuse. Ettevõtte edukas jätkumine on nii piimatootjate kui ka tarbijate huvides ning saneerimine on Terele parim võimalus, sest ettevõte ja selle töötajad on väärtus, mis peab säilima."