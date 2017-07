"Suur osa prantslastest ei oska Eestit isegi maakaardilt leida," ütles prantsuse fotograaf JérémieJung teisipäeval Londonis Euroopa Majas oma fotonäituse "Kihnu – the Isle of Women" avamisel.

"Eesti ja eestlased on mind väga üllatanud, eriti oma tugeva indentideediga," ütles Jung, kes on teinud lisaks Kihnule fotoseeria ka Setomaast ja setodest.

Kihnu - eksootiline saar välismaalastele

Londoni Eesti saatkonna korraldatud näituse avamisele oli tulnud sadakond eri rahvusest inimest. "Oli erinevate riikide diplomaate, muidu reisihuvilisi, eestlasi, eestivenelasi, eurooplasi, palju britte, aga ka muust rahvusest inimesi, näiteks ka üks egiptlane,“ märkis saatkonna kultuurinõunik Kersti Kirs.

See oli tema idee tuua Londonisse Big Beni ja parlamendihoone lähedale Euroopa Maja galeriisse tükike kodukootud Kihnut. See mõte hakkas tema peas küpsema pärast seda, kui ta Saaremaa saarlasena hiljuti esimest korda Kihnus käis. Juhuse läbi leidis ta prantsuse fotograafi Jérémie Jungi, kelle Kihnust tehtud fotod sobisid imehästi näituse jaoks.

"Mulle tundus sobiv näidata Eestit ja Kihnut Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisajal just mõne teise Euroopa rahvuse silme läbi," ütles Kirs.

Jung on püüdnud piltidele nii saarepiigadele omased selge silmavaatega mõtlik-tõsised näoilmed kui ka loomulikud igapäeva elu juurde kuuluvad rahvusliku mustriga triibuseelikud, mille peale välismaalased imestusest silmad suureks ajavad – kas tõesti on maamuna peal veel mõni selline koht!

"Inglismaal taheti lausa oma käega mu Kihnu mustriga villaseid sokke katsuda. Sellised käsitsi kootud sokid on teiste rahvuste jaoks suur eksootika,“ muheles Kihnu lõõtsamees Egert Pull, kes kutsuti Londonisse näituse avamisele ehtsat saare meeleolu looma.

undefined (Katrin Helend-Aaviku)

"Tegelikult sattusin siia puhtjuhuslikult, sest tegelikult taheti esinema saada hoopis Kihnu tüdrukuid, aga kuna praegu on Kihnus etendused käimas ja kõik lapsed on sinna kaasatud, siis ei olnud kellelgi aega tulla ja tehti mulle pakkumine,“ ütles muusik, et alates hetkest kui ta Londonis lennukilt maha astus, on ta saanud ainult positiivseid emotsioone.

"Mul olid Inglismaale tulles algul väiksed eelarvamused. Mõtlesin, et see on ikkagi hästi suur linn ja mina tulen kuskilt väikse saare pealt, kus ei ole nii suurt melu kui siin. Aga see soe vastuvõtt, mis mulle siin osaks sai, oli meeldivalt üllatav,“ räägib Egert Pull.

Tema juurde tuleb inglise keelt kõnelev proua ja küsib: "Kas teie olete Eestist?" Saanud vastuseks, et pillimees on lausa Kihnust, hüüatab proua: "Oh, te oletegi sellelt samalt väikselt saarelt! Ja te räägite inglise keelt!"

Üllatav madruselaul ja kihlumine Kihnus

Lõõtsamees mängis Inglismaal oldud aja jooksul ka erinevate maade ministritele, kes suhtusid temasse väga soojalt ja suure huviga ning küsisid, kas ta on Londoni eestlane. "Aga kui nad kuulevad, et tulin ikkagi Eestist ja Kihnust, annab see nende jaoks veelgi vunki juurde ja näen, et nende silm läheb veel rohkem särama. Ka minul endal läheb siis silm veel rohkem särama. See on võimas tunne,“ räägib pillimees.

"Kogu aeg küsitakse minu käest Kihnu riiete kohta. Välismaalased on hästi vaimustunud, et meil on oma kindlad rahvusmustrid. Meie rahvarõivas ikka meeldib neile nii väga. Ja küsitakse, kas mul selle kootud kampsuniga palav ei ole,“ osutab ta oma rahvusmustrilise kampsiku peale. "Siis seletan ära, et eks praegu siin Inglismaal on küll palav, aga Eestis on külmem kliima. Ja ega suvel Kihnu mees ei kannagi kootud kampsunit. Talvisel perioodil on see aga asendamatu.“

Ka lõõtsalood on välismaalasi paelunud.

"Minu jaoks tundub vahel, et jälle mängin sama lugu ja kas see inimestele meeldib üldse, aga nende jaoks on see hoopis teine kultuur ja teistsugune muusika. Laulsin näiteks üht Kihnu regilaulu madrusest, kes kukub vette ja jääbki sinna,“ räägib muusik, et kuna see on hästi rõõmsa viisiga laul, siis küsiti temalt, millest see laul räägib. Oldi päris üllatunud, kui saadi teada, et Eestis lauldakse surmasõnumiga laulu lõbusa viisiga.

Londoni Eesti Seltsi rahvatantsurühma juht Marje Remmet, kes on abikaasaga samuti näituse avamisele tulnud, ütleb, et on sõnuseletamatult hea tunne saada Eestist kaugel olles osa tükikesest Kihnust. Marje jaoks on see seda enam südamelähedasem, et just Kihnu oli see paik, kus nad oma mehega kaks aastat tagasi kihlusid.

Marje mäletab, kuidas pärast eelmisel õhtul koos kihnlastega tantsimist ja pidutsemist läksid nad Madis-Mikuga jalgratast laenutama, aga rattalaenutamisega tegelev mees oli veel eelmise õhtu peost rampväsinud ja ütles telefonis, et tema küll kohale ei jaksa tulla – võtku noored lihtsalt üks ratas ja sõitku. Nii nad siis veeresid saarel ringi – Marje pakiraamil ja tema tulevane mees sadulas väntamas.

Ühest kodus asuvast poekesest osteti jupp Kihnu rahvusmustriga paela.

"Lõikasime selle kolmeks – panime kumbki ühe jupi endale ümber käe ja kolmandast sai mulle sõrme kihlasõrmus. See on mul siiamaani alles,“ räägib Marje, kuidas ta Kihnu kadakate vahel ühele põlvele laskunud mehele jah-sõna ütles. Augustis sõidavad nad saarele oma kihlumise teist aastapäeva tähistama.