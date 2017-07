Neitsovi ja Murutari esimene ühine kodu asub ajaloolises Karlova linnaosas. "Olen seal põhimõtteliselt terve elu elanud. Vahepeal küll elasin Tallinnas," räägib Neitsov. "Ma ei tea, see on mingi puitmajade värk. Selline nunnundus sobib meile. Paneelmajas ei tahaks elada, me pole väga sellised inimesed, kes kuskil magalarajoonis elaksid," põhjendas Neitsov otsust just Karlova rajooni kasuks.

Teisipäeva õhtul korraldasid Paul ja Brigita oma uues pesas kodukontserdi nimega "Põllulille suvi". "Mõtlesime, et see koht mis me saime on nii äge - hubane, mõnus ja ruumi on piisavalt, et väikest kontserti teha," sõnab ta. Paul räägib, et kuna kontserdipaiga näol on tegu nende enda elukohaga, oli ka kohtade arv piiratud. "Liiga palju inimesi ei mahu," nendib Neitsov. Nii oligi külalisi umbes 30 ringis. "Paljud soovijad jäid välja ka, kes ei jõudnud kohta piisavalt vara broneerida," nendib ta. Küll aga on temal ja Brigital kindel plaan korraldada samalaadne hubane esinemine 25. augustil.

(Erakogu)

Paul ei arva, et heauskselt oma koju võõraid inimesi kutsuda kuidagi riskantne oleks. "Me natuke mõtlesime küll, et äkki see on pisut veider. Aga tegelikult oli see väga mõnus! Inimesed olid väga toredad. Toodi lilli ja kingitusi - tõesti oli hästi armas," räägib Neitsov. Ka võõrustajad polnud kitsid külalistele lisaks muusikaelamusele meelehead pakkuma. "Brigita küpsetas koogi, kohvi ja teed tegime ikka ka - justkui oleks sõbrad lihtsalt külla kutsunud ja teinud neile väikese esinemise. Väga mõnus!" räägib ta.

Paul räägib, et suvi on möödunud tema jaoks töö tähe all ja kibekiirelt. "Pole arugi saanud, et aeg nii ruttu läinud on," naerab ta. Ta räägib, et koos Brigitaga on suvel plaanis anda siin-seal mitmeid kontserte. Lisaks on ees palju esinemisi koos ansambli Svjata Vatraga.