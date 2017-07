Kuna Eesti on Euroopa Liidu eesistujamaa, on viimasel ajal palju tähelepanu pälvinud meie ministrite inglise keele oskus. Paraku pole just kuigi palju kiidusõnu jagada saanud.

Ometi kuulen välismaal ringi reisides inimesi tihti üllatumas, kui hästi eestlased inglise keelt räägivad. Olen alati uhkusega nentinud, et inglise keele õpe on meil fookuses. Eestlased on ju nii väikesearvuline rahvas, et enda arusaadavaks tegemiseks ei jää meil muud üle, kui õppida inglise keelt. Ja siis räägivad terve Euroopa ees ministrid, meie riigi ja rahva esindajad, nii et arusaamisegagi võib raskusi olla.

Olen suur võõrkeeltehuviline ja õppinud elu jooksul päris mitut keelt. Ometi ütlen ma, et ainus, mida vabalt räägin, on eesti keel. On suur vahe, kas kõnelda mõnda keelt hästi või emakeele tasemel. Keegi ei ootagi, et minister räägiks inglise keelt emakeele tasemel – kuid me loodame, et jutuga ei tehta endale teiste riikide esindajate ees häbi.

Kuid kunagi pole hilja keelt õppida. Loodetavasti on meie lugupeetud ministritel mõni ingliskeele eratund juba kalendrisse märgitud.