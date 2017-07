Kohalikel valimistel hakkavad taas figureerima kandidaadid, kes petavad valijaid süsteemselt ja küüniliselt. Seda tüüpi inimeste ühisnimetajaks on kujunenud peibutuspart, sest nad küll lubavad, aga tegelikult ei hakka nad valituks osutudes volikogudes tööle või teevad seda vastuoluliselt. Vaatleme nüüd natuke lähemalt missuguse staatuse ja motiividega kandidaadid võivad selle üldnimetuse taga olla. Eurosaadik. Täpsemalt öeldes Yana Toom, kes kandideerib Tallinna volikokku. Erinevalt eurosaadik Marju Lauristinist, kes on lubanud Tartu volikokku valituks osutudes europarlamendist ära tulla, Toom seda ei tee. Toom on Keskerakonna Narva piirkonna juht, aga kohalikel valimistel Narva teda ei morjenda. Vahepeal mängis ta mängu, millega andis mõista, et ka Keskerakond teda väga ei paelu. Toom on väga omapärane peibutuspart, temasuguseid nimetavad naaberriigi propagandameistrid utka’deks. Minister. Selmet teha tööd eesistumise materjalidega ja õppida pähe mõni statement, trügib ka mitu ministrit kohalikele valimistele. Kuna seadus ei luba ministril samal ajal töötada valituses ja olla mõnes valitavas esinduskogus, on nende kandideerimine valijate jultunud petmine. Valimiskampaanias kasutavad ministrid lisaks tööajale ära ka muid maksumaksjate raha eest saadud hüvesid – ametiautot, sidevahendeid, nõunikke, ruume jmt.

Riigikogulane. Nemad on endale koostanud seaduse, mis lubab korraga kahel toolil istuda. Kuigi riigikogulase kandideerimine volikokku on jokk, siis kasutavad nad kohalikke valimisi järgmise riigikogu valimiskampaania hüppelauana. Isegi kui parlamendisaadik hakkab kohalikku volikokku valituks osutudes seal ka tööle, saab see tegevus olla üpris pinnapealne. Riigikogulased on juba kümmekond aastat kurtnud, et neil pole isiklikke nõunikke ega abisid ning seetõttu nad lihtsalt ei jõua kõikidesse eelnõudesse süveneda. Kohalike volikogude pädevuses on aga hulk lokaalse spetsiifikaga küsimusi, millesse nad ammugi ei suuda süüvida.

Eriti kirjude sulgedega isendid Kui eeltoodud tüübid pärinesid poliitikute siseringist, siis nüüd vaatleme volikogu valimistele väljastpoolt kaasatavaid populaarseid, ent pahatihti ebakompetentseid või mugandunud peibutusparte. Telenägu. Ühe kohaliku omavalitsuse volikogus on viimasel perioodil töötanud üks ekraanil ülevoolavalt jutukas ja joviaalne saatejuht. Kolleegid volikogus aga iseloomustavad teda kui suurt vaikijat, kes aruteludes ei osale ja hääletab alati nii, nagu fraktsioonis ette öeldakse. Laulja. Rahvas tema häält armastab ja seetõttu saab ta ka valimistel hulga hääli. Ent niipea kui laulja peab volikogu liikmena hakkama valijatele selgitama ühe või teise otsuse tagamaid, jääb ta suu suletuks. Sportlane. Iseenesest on sport ja poliitika paljuski sarnased, mõlemas määrab edu ambitsiooni ja töökuse segu. Aga sportlased kipuvad olema tormakad, mistõttu satuvad nad poliitilistes mängudes alatasa konfliktidesse. Olles üldjuhul pühendunud oma valdkonna teemadele, ei suuda nad sageli leida kompromisse teiste huvirühmade esindajatega. Ärimees. Pragmaatilised tegelased, kes teavad kui palju on nad mõnda erakonda investeerinud ja mida nad vastu saada soovivad. Mõni ärimees hakkab end kohaliks volikogus tundma kunnina, kel soodsa diili nimel pole probleemi hüljata senised põhimõtted ja valimislubadused. Tasub eelistada proffe Kohalikel valimistel ei jookse jõujooned tavaliselt erakondade ja nende programmide vahelt. Üldjuhul valitakse kohtadele isikuid, kes on oma seniste tegude ja sõnadega tekitanud usaldust või sümpaatiat. Kuigi eeltoodud peibutuspartide tüpaažide esindajad on inimestena enamasti sümpaatsed, tasub häält andes kaaluda kõiki üles seatud kandidaate. Just sellest aspektist, kui võimekas on keegi tegelema kohaliku hariduselu, transpordi, teede korrashoiu, avaliku taristu arendamise ja muude praktiliste küsimustega. Hea insener, õpetaja või kogukonna aktivist suudab volikogus teha ilmselt rohkem ja tõhusamat tööd kui kuulus telestaar või laulja. Pädevad kandidaadid julgevad suhelda inimestega otse – vesteldes, vaieldes või kriitilisi märkusi kuulates. Tüüpiline peibutuspart aga naeratab teile valimisplakatilt või klantspaberile trükitud voldikult ja trikitab teleklipis.