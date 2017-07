TV3 „Seitsmeste“ produtsent Annely Adermann (43) räägib, et tema ongi vist üks eestlastest, kes ei suuda puhkust ja tööd lahus hoida. „See pole asi, mille üle uhkust tunda, kuid kuna isiklik elu nii võimaldab – lapsed on suured, abikaasa naeratab, tolmurullid ei kata tervet elamist – olen alati valmis n-ö oma ajast töiseid teemasid lahendama.“

Samas, kui Annely kord juba puhkab, siis ikka mõnuga, kinnitab ta. „Suurem perepuhkus oli viimati aastavahetusel, kui perega mitu nädalat Tais seiklesime. Kolleegidega sai mai lõpus ette võetud reis Itaaliasse, kus sai nii tööd teha kui ka lõõgastuda,“ loetleb produtsent.

„Vast räägib minu töö-puhkuse tasakaalu kasuks siiski see, et õigupoolest suudan end kiiresti ümber lülitada ning kasutan lõõgastuseks ka põgusaid hetki. Näiteks aias toimetamine on puhas mõnu, samuti ka igaõhtune une-eelne lugemine. Ja suvel muidugi ka suveetendused ja kontserdid. Kokkuvõtteks väänaks veidi Tammsaaret ja ütleks: „Tee tööd, küll siis tuleb ka armastatud puhkus!““