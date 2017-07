Vastuseks Viljandi linnapea Ando Kivibergi poolt avaldatud kirjale IRLi juhtidele, avaldame ka partei esimehe Helir-Valdor Seederi kommentaari, kus ta väidab, et Kiviberg valetab.

Seeder väidab Õhtulehele, et ta pole kunagi Kivibergilt küsinud mingisuguseid tingimusi tema võimaliku linnapea kandidaadiks olemise kohta. Samuti ka seda, et see kurikuulus kiri on Kivibergi enda initsiatiiv. "Mulle on selline kiri esmakordne kogemus poliitikas ja selline poliitiline kultuur on mulle täiesti võõras," ütleb IRLi juht.

Samuti lükkab Seeder ümber Kivibergi väite kokkuleppe kohta, et kiri jääb konfidentsiaalseks [ei suusõnalist ega kirjalikku]. "Vastav Kivibergi väide on vale. Mina tean vähemalt nelja isikut erakonnas, kellele Kiviberg ise selle kirja samaaegselt saatis [saingi kirja sisust esmalt teada ühelt teiselt kirja saajalt]," räägib parteijuht.

Samuti Seeder väidab ka, et tema pole seda kirja mitte kellelegi avaldanud ega saatnud. "Kahetsusväärselt on Kiviberg ise aktiivselt, valikuliselt ja meelevaldselt kirja avalikkuses kommenteerinud ja avaldanud arvamusartikli sellel teemal."

IRLi esimees rõhutab, et talle on vastukarva Kivibergi poliitiliste soovide avaldamine sellise kirja moel suhtlusvõrgustikus. "Kirjas soovitud kujul ühe isiku poliitilise tuleviku kindlustamine ja parteiliste ametikohtade niisugune jagamine on mulle vastuvõetamatu. Edasist arutelu kirja sisu üle meedia vahendusel ei pea ma mõistlikuks," ütleb ta lõpetuseks.