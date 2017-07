Korvpallisaates "Viies veerandaeg" otsisid Õhtulehe ajakirjanikud Ats Kuldkepp, Henry Rull ja Karl Juhkami vastust küsimusele, kes või mis on selle suve suurim kaotaja. Üsna üksmeelselt leiti, et häbipinki peab istuma Eesti korvpalliliit, mis on sattunud erandite, erisuste ja eriprojektide keerisesse. Pärnu meeskonna jätkamine meistriliigas on kindlasti tervitatav, aga see ei varja varasemaid ämbreid. Lisaks arutleti Eesti klubide koosseisude üle ja saate lõpetas meeleolukas NBA veerandtund.