Sellest, et abikaasa hülgas Shania Twaini tema südamesõbranna nimel, polnud veel küll. Maailma edukaim kantrilauljanna pidi üle elama veel rea katsumusi, ent nüüd on ta üle 15 aasta jälle fännide ees. Kantrimuusika ajaloos enim plaate müünud naisartist Shania Twain (51) andis varem mõista, et aastatepikkuse vaikimise põhjus oli valuline abielulahutus. Kantripopikuningannaks tituleeritud Kanada staar taandus 2004. aastal lavalt ning valis pelgupaigaks oma Šveitsi kodu. Neli aastat hiljem andis Twain oma esindaja kaudu teada, et tema ja temast 17 aastat vanema Robert John Lange’i ehk Mutti abielu on läbi. Kuuldused abielu karilejooksust olid ringelnud juba 2000. aasta algul. Nüüd levisid pöörased jutud: superstaar olevat avastanud, et produtsendist abikaasa petab teda ta parima sõbranna Marie-Anne Thiébaud’ga. See vastas tõele. Marie-Anne tegutses Twaini ja Lange’i Šveitsi mägimajas majapidajannana. Hirmsast reetmisest teatas Shaniale Marie-Anne’i abikaasa Frédéric Thiébaud. EKSMEHEGA: Robert Lange ehk Mutt oli Shania Twaini produtsent ja laulude kaasautor. (VIDA PRESS) “Ma arvasin, et abielu on sõlmitud igaveseks,” rääkis Twain Briti lehele The Sun. “Uskusin seda siiralt. Mõtlesin: “Olen väljaspool ohtu. Meie loominguline tandem kestab igavesti.” Ja ma tõesti arvestasin sellega.” Shania ema ja isa olid autoõnnetuses surma saanud, kui lauljatar oli 21aastane. Lange’iga loodud pere – nende poeg Eja on nüüdseks 15 – oli lauljannale ainus. “Arvasin, et kõige hullem on möödas,” rääkis Twain nüüd The Sunile. “See oli viga. Niimoodi ei tohi kunagi mõelda. Eales ei tea, mis sind nurga taga varitseb.”

Abielu purunemine lõi jalad alt

Abielu purunemine lõi Twainil jalad alt – oli ju abikaasa tema kauane partner laulude loomisel ja albumite lindistamisel. “Kui abielu varises kokku, varises koos sellega ka sõprus ja kõik muu. Ja mõistagi muusikaline koostöö.” Ent halvast võib sündida ka midagi imetlusväärselt head. Kaks petetud kaasat, Shania ja firmas Nestlé kõrgel kohal tegutsev Frédéric, leidsid teineteisest tröösti ning 2010. aastal tuli mees lauljatarile kolmekaraadise briljantsõrmusega kosja. 2011. aastast peale on nad õnnelikult abielus. UUS ÕNN: Shania uus abikaasa on Frédéric Thiébaud – seesama mees, kelle seadusliku kaasaga oli lauljatari eksmees vehkat teinud. (AFP/SCANPIX) Kantripopikuninganna ei varja, et pikaajalise vaikimise põhjus olid ka hääleprobleemid. Ta ei saanud laulda ning pidi läbima pika kõneteraapia ja häälekoolituse. “Kaotasin mitmeks aastaks hääle ja sain küll rääkida, kuid mitte karjuda. Oma koera või poega ei saanud ma hüüda,” muigab Shania nüüd. Häälekaotuse põhjuseks nimetab ta puukide levitatavat borrelioosi. “See on väga sandistav, väga degeneratiivne haigus. Mul siiski vedas, et see kahjustas mu häälepaelu, mitte aga näiteks südant või neere.” Puuki, millelt ta 2003. aasta turnee ajal nakkuse sai, nägi Shania oma silmaga. Õige pea hakkasid ilmnema sümptomid, mis tema esinemised ohtu seadsid, kuid staar ei mõistnud, milles on põhjus. “Olin tuuril ja oleksin peaaegu igal õhtul lavalt alla kukkunud,” rääkis Twain hiljutises telefoniintervjuus CBS Newsile. “Pea pööritas kohutavalt. Ma ei saanud aru, mis toimub. Sa lihtsalt ei kahtlusta midagi sellist.” Hääl taastus vaevaliselt Twain pöördus arstide poole ning tal diagnoositi Lyme’i tõbi ehk borrelioos. Hääl oli kadunud. Twain oli veendunud, et ei anna enam ealeski ühtki albumit välja. “See masendas mind ja ma maadlesin selle masendusega iga päev.” Abielu purunemine võis arstide sõnul haigust veelgi süvendada. Shania keskendus poja kasvatamisele ning kirjutamisele, mida ta nimetab oma esimeseks armastuseks. “Arvasin, et jään ainult laulude kirjutajaks, et laulma ma neid enam ei hakka.”