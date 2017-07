Esmaspäeval algas noortelaager Camp of Hip-Hop, mis on tuntud kui Eesti üks kõige uuendusmeelseim laager üldse.

Just naerurekordit prooviti Camp of Hip-Hopis sooritada ning kohe olid uued sõbrad kogu nädalaks garanteeritud. Loomulikult pole ükski laager õige ilma korraliku diskota ning sel korral ei varastanud noorte tähelepanu nutitelefonid, vaid kogu tantsuplats kihas energiast!

Wipe Out raja järel ootas ees Hollywoodi kirev maailm, mis õpetas noortele ise lühifilmi tegemist.

Teisipäev erines aga sootuks, tuues laagrisse Wipe Out takistusraja, ms on inspireeritud Ameerika tuntud saatemängust “Rajalt maha”.

Camp of Hip-Hop noortelaager on täies hoos ning jäänud on veel vaid viis päeva! Järgmisel nädalal saab stardilöögi aga rahvusvaheline tantsulaager, kuhu saabuvad külla staarid isegi Lõuna-Aafrikast!