Kahjuks on nende sodiaagimärkidega nii, et pidutsedes hakkavad nad naeruväärseid asju tegema, vahendab Your Tango.

Pole mingi saladus, et pidudel võib asi käest ära minna ja nii peopaika kui peoliste ellu jääb maha suur segadus. Kui uurida lähemalt sodiaagimärke, siis on osad tähemärgid suisa määratud olema pöörased peoloomad, kelle möllu täis ööd ei taha kuidagi lõppeda.

Sõnn armastab lõbutsemist. Ühel hetkel haarab ta köögist kiiret näksimist ja juba on ta tagasi tantsupõrandal. Kui asjad lähevad liialt käest, siis süüdistatakse teda lohakuses ja räpakuses.

Ta on alati see, kes ei jõua peolt koju, vaid läheb sõbra-sõbranna juurde. Ta lihtsalt ei ole valmis pidu lõpetama ja koju minema!

Ta on keegi, kellega pidudel alati midagi juhtub. Kas lukustab ta end vannituppa või hakkab vaidlema diskoriga muusika üle. Kui lähed pidutsema Sõnniga, siis on tark tal alati silma peal hoida.

VÄHK

Kui Vähk end vabaks laseb ja pidutsema asub, siis kisub olukord tõenäoliselt räpakaks. Olles olukorras, kus kõik tantsivad ja naudivad pidu - ta erutub sellest liialt. Võib öelda, et ta satub liialt hoogu. Ta tahab ju kõigest tantsida. Kui ta aga märkab kedagi atraktiivset, siis tahab ta temaga kohe flirtida. Enamasti tulevad tema suust väga kohmakad ja rumalad laused, mida ta ise järgmisel päeval ei mäleta.

LÕVI

Lõvile meeldib olla peohing ja ta armastab pidutsemist! Ta annab endast pidutsedes kõik! Ta usub tõemeeli, et mida pöörasem öö, seda lõbusam see kõik on.

Ta liigub peol ringi ja suhtleb/flirdib kõigiga. Teeb võõrastele komplimente. Kui ta pidutseb, siis muust ta ei hooli!

Peo lõpuks on ta tõenäoliselt kaotanud kinga või võtmed. Ja ta vajab küüti, et koju jõuda.

Öö Lõviga pidutsemas on tõenäoliselt päris pöörane, kuid vähemasti jääb ägedaid mälestusi, mida meenutada, mille üle naerda.

AMBUR

Ambur lihtsalt tahab lõbutseda! Kui ta pidutseb, siis ei pea ta maailma eest muret tundma. Maailm kuulub sel hetkel talle - ta teeb kõike, mida vaid hing ihkab!

Ta on väga sotsiaalne ja räägib peol ka suvaliste inimestega. Ta on kõikjal! Tal on väga raske silma peal hoida.