Reformierakondlasest riigikogu liikmele Eerik-Niiles Krossile kuuluva Kõue Mõis OÜ mullune majandusaasta aruanne on esitamata ning ettevõtte maksuvõlg ulatub 125 967 euroni.

Maksuvõlgu on mõisal olnud varemgi: 2014. aastal jäi võlg eri kuudel vahemikku umbes 1300 eurost kuni 16 500 euroni, aasta hiljem jäi võlasumma alla viiekohalise numbri vaid kolmel kuul ning 2016. aastal oli enamikul kuudel 30 000 - 40 000 euro kanti, teatab ERRi uudisportaal.

Krossi sõnul on maksuvõlg tingitud esmalt kindlasti sellest, et ta on halb majandaja ja arvatavasti ka sellest, et maksab palgad välja enne kui maksud ehk olen parema meelega võlgu riigile kui töötajatele.

Peale selle on tema sõnul võlgade taga ka varem tehtud personalipoliitilised möödalaskmised, kuid alates eelmise aasta lõpust on paigas meeskond, millega ta on väga rahul.

"Oluline on ka ajaloolise traditsiooni järgimine, Eesti mõisad on juba keskajast saadik enamasti kellelegi võlgu olnud," lisas Kross.