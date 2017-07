Türgi Vabariigi suursaatkond edastas Õhtulehes ilmunud artiklile "ÜKS AASTA RIIGIPÖÖRDEKATSEST: türklased elavad haarangute ja vahistamiste hirmus" vastulause, mille kirjutas Türgi peaminister Binali Yıldırım. Avaldame pöördumise muutmata kujul.

"Türgi demokraatia võidu esimene aastapäev"



Aasta on möödunud sellest, kui me nurjasime Türgi Vabariigi ajaloo veriseima terrorirünnaku. Selle aja jooksul on Türgi tõestanud oma vastupidavust, tugevust ja võimet rünnakutest taastuda. Aastapäeva lähenedes on oluline anda möödunud aastale hinnang ja vaadata tulevikku.



Esmalt meenutagem aastataguseid sündmusi. Türgi riiki ründasid Türgi sõjaväkke imbunud reeturid – mõrvarid, kes pommitasid oma riigi parlamenti, ründasid terrorismi vastu võitlemisel esirinnas olevate politsei eriüksuste peakorterit ning kasutasid tanke, lahingulennukeid ja helikoptereid relvastamata tsiviilelanike vastu. Sellist jõhkrutsemist pole meie riigi ajaloos iial varem ette tulnud. Kõnealune terroristlik võrgustik tappis 250 türgi kodanikku ja haavas enam kui 2000 inimest.



Sellele kibedale kogemusele tagasi vaadates tõusevad esile kaks uhkust tekitavat momenti. Esiteks, Türgi rahva julgus ja otsusekindlus. Meie kodanikud, olenemata nende sotsiaalsest taustast või poliitilistest vaadetest, tulid ühiselt tänavaile. Meietelejaamad jätkasid ülekandeid hoolimata riigipöörajate ähvardustest ja haarangutest. Türgi rahvas ühines.



Teiseks, Türgi rahvas näitas tervele maailmale, et me seisame demokraatia eest nüüd ja tulevikus. Rahvas andis selge sõnumi – me aktsepteerime vaid rahva tahtel ja läbi demokraatliku protsessi valitud valitsust, mitte relvastatud rühmitusi. See karm test on meil nüüd riigina läbitud.



On aga üks küsimus, mis ei unune ei minul ega kellelgi teisel. Selle esitas mulle minu lapselaps: „Vanaisa, kas need pole mitte meie sõdurid?“. Tõepoolest, mis paneb inimese ründama omaenda rahvast, institutsioone, sümboleid ja juhte niivõrd brutaalsel viisil?



Vastus peitub kõnealuse võrgustiku reeturlikus iseloomus. Sel ööl seisime silmitsi kriminaalse võrgustikuga, mille liikmed järgivad pimesi oma juhi Fetullah Güleni käske ning kasutasid sõjaväebaasi oma peakorterina.



Türgi valitsus oli tegelikult Fetullah Güleni juba paljastanud ja selle vastu samme astunud. Me olime juba teinud märkimisväärseid jõupingutusi nimetatud struktuuri paljastamiseks riigi institutsioonides ja seda küllaltki edukalt. 15. juuli riigipöördekatse näitas valusalt ära, et oht oli arvatust suurem, sügavam ja palju elujõulisem. Fetullah Güleni juhtimisel viimase 40 aasta jooksul välja töötatud salaplaan Türgi riigi üle kontrolli haaramiseks ilmnes kogu oma ulatuses. FETÖ liikmed, järgides Fetullah Güleni juhtnööre, olid märkamatult tegutsenud süsteemi kapillaarides ja jõudnud peaaegu kõikidesse võimukeskustesse – nagu viirusest põhjustatud nakkushaigus, mis järkjärgult võtab üle kõik elutähtsad organid.



Aasta jooksul on toimunud ulatuslikud haldusalased, kriminaal- ja õiguslikud uurimised. Riigipöördekatse planeerinud ja läbiviinud struktuuri kohta on kogutud arvukalt tõendeid, mis osutavad ketserlikule salajasele ususüsteemile, mille on rajanud Fetullah Gülen. Organisatsiooni aluseks on koolid ja ühiselamud, mis toimisid ajupesu- ja värbamiskeskustena. Pärast ideoloogilist töötlemist väljusid sealt oma juhile täielikult lojaalsed isikud, kes uskusid Güleni olevat „messia“, ning kel seejärel aidati riigiaparaati infiltreeruda. Need liikmed, kes olid valmis ilma küsimusi esitamata täitma mistahes ebaseaduslikke ja ebamoraalseid ülesandeid, edutati võtmepositsioonidele. Nimetatud ülesanded hõlmasid kõikvõimalikke salaplaane, näiteks pettused avalikel konkurssidel, ebaseaduslikud pealtkuulamised, väljapressimised ja fiktiivsed kohtuprotsessid. Organisatsiooni rahastati läbi nn heategevusorganisatsioonide ja sihtasutuste. Enam kui miljardi dollari väärtuses raha on pestud puhtaks erinevate suurte ettevõtete ja bankade kaudu. Organisatsiooni meedia haru toimis omakorda propagandavahendina.



Kas „haridusliku liikumise“ puhul on mõeldav liikmete kindlakstegemine koodnimetuste järgi, omavaheliseks suhtlemiseks krüpteeritud kanalite loomine, liimetele vastuluure tehnikate ja liikmeksoleku maskeerimise tehnikate õpetamine? See uue põlvkonna terroriorganisatsioon kasutas kõikvõimalikke vahendid, et kõrvaldada oma vastased ja saavutada kontroll mitte üksnes poliitilise võimu, vaid

kogu Türgi Vabariigi üle vastavalt nende isiklikele reeturlikele ambitsioonidele. Nimelt sellised reeturlikud ja ohtlikud ambitsioonid õnnestus Türgi rahval möödunud aasta 15. juulil nurjata.



Võin öelda, et viimase aasta jooksul võetud meetmete abil on meil õnnestunud purustada kõnealuse organisatsiooni selgroog Türgis. Kuid oht ei piirdu üksnes Türgiga. Neil on olemas sarnased struktuurid paljudes maades ja nad jätkavad seal reeturlike seemnete külvamist ka praegu. Sel korral on peamine eesmärk tagada organisatsiooni ellujäämine läbi üleilmse majandusliku ja poliitilise mõjuvõimu. Kasutan siinkohal võimalust hoiatada meie sõpru veel kord. Türgi rahvas tõestas kogu maailmale, et demokraatia ei ole odav võit. Vastupidi, demokraatia on piisavalt väärtuslik, et selle nimel surra. Meie esmane kohus on tagada, et midagi sellist enam iial ei juhtuks. Me pingutame selle nimel oma põhiseadusliku korra raames. Lõppude lõpuks oli tule all Türgi demokraatia ja meie demokraatia võitis.