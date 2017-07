Sõõrumaa ärimeeste valimisliit kogunes asju arutama: kas Savisaar jääb välja? ()

Ettevõtjad Urmas Sõõrumaa, Jüri Mõis ja nende valimisliidu "Tegus Tallinn" kampaaniajuht Mart Luik peavad just praegu koosolekut, kus arutavad valimisliidu programmi ja muid teemasid.

Mart Luik (Ilmar Saabas / Ekspress Meedia)

"Me ei taha neid ühe kaupa avalikkusele risti löömiseks panna ja kogume natuke suurema seltskonna ja siis avalikustame need nimed," ütles Luik ERRi uudisportaalile ja lisas, et see peaks juhtuma järgmisel nädalal.

"Kui me oleme programmi lukku pannud, mida me ka tänasel koosolekul arutame, siis on seal ka põhilised lubadused ja siis me selle ka välja käime," sõnas Luik valimisliidu programmiliste seisukohtade kohta.

Luik rääkis, et Edgar Savisaarega valimisliiduga liitumisest räägitud ei ole ja et ta ei pea seda ka heaks mõtteks.

"Me ei välista koostööd ühegi politiilise jõuga, kes Tallinnas tegutseb ja tahab paremat Tallinna, aga Edgar Savisaare puhul mina isiklikult väga ei näe, et meil oleks kokkupuutepunkte," rääkis ta.