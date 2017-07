Juuni lõpus jõustus Euroopa Liidu otsus pikendada Venemaa vastu suunatud majandussanktsioone kuue kuu võrra ehk 31. jaanuarini 2018. Saksamaa välisminister, sotsiaaldemokraat Sigmar Gabriel ütles värskes intervjuus ajakirjale Focus, et tema arvates tuleks hakata sanktsioone samm- sammult pehmendama.

Sigmar Gabriel meenutas, et Euroopa Liidu otsuse järgi tühistatakse sanktsioonid sajaprotsendiselt alles siis, kui on täidetud ka Minski kokkulepped, mis näevad ette Ukraina olukorra normaliseerimise. Saksamaa välisminister peab seda teostamatuks. Tema meelest oleks õigem hakata sanktsioone väikeste sammudena kaotama, näitamaks, et liikumine rahu suunas tasub end ära. Tänavu juba kolm korda Putiniga kohtunud Gabriel ütles, et mitte ainult Venemaa ei peaks mõjutama separatiste, vaid USAgi peaks seda tegema.