Briti reakodanik teab Brexiti kõnelustest võrdlemisi vähe ()

Tõsi ta on, et Theresa May on oma esimese peaministriks olemise aastal imevähe teada andnud oma seisukohast Euroopa Liidust lahkumise suhtes. Tänased lehed täheldasid, et Briti läbirääkijatel polnud Brüsselis läbirääkimistel ühe olulise teemana arutatud Suurbritannia lahkumistasu kohta mingit summat nimetada. Nad olevat läinud sinna teadmisega, et kuulavad ära Brüsseli pakutu ja reageerivad siis vastavalt sellele. Sama muljet süvendab ka eilne Davise ja Briti tippärijuhtide kohtumine, millel Davis kinnitas, et ta ei saa nende küsimustele vastata. Ometi on äris vaja ette planeerida ning teadmatus tekitab rahulolematust ja segadust.

Peaministri tool kõigub

Briti sisepoliitikas valitseb teadmatus. Valitsuses on tekkinud Brexiti asjus lõhe ja valitsusministrid on hakanud lekitama teateid erimeelsuste kohta. Oodata on valitsusremonti, et lekitajaid kõrvaldada. Samas on peaminister May positsioon väga ebakindel. Ajakirjandusel on nimetada teisigi peaministrikandidaate, ent May ütleb, et valik on selge: kas tema või leiboristide liider Jeremy Corbyn, kelle populaarsus on pärast 8. juuni valimisi märgatavalt tõusnud.

Eelmisel nädalal esitati parlamendile Euroopa Liidust lahkumise eelnõu. Sellele reageerisid ägedalt Šotimaa esiminister Nicola Sturgeon ja tema Walesi kolleeg Carwyn Jones, kes näevad eelnõus Londoni võimuhaaramist.

Šotimaa ja Wales on autonoomsed piirkonnad, ent eelnõu näeb ette, et kõik jääb Londoni otsustada. Puhtpraktilisest seisukohast võib see olla isegi hea mõte, ent käib Sturgeoni ja Jonesi uhkuse pihta.