Uruguay teeb ajalugu: alates tänasest saavad selle kodanikud ja vähemalt aasta seal elanud välismaalased osta riigi kontrolli all olevatest apteekidest odava hinnaga marihuaanat. Vajalik on vaid eelnev registreerimine. Üks inimene tohib nädalas osta kuni kümme grammi. Viis grammi maksab 187 peesot (5,60 eurot). See on üle kahe korra odavam kui illegaalses tänavakaubanduses.

Marihuaana on teatavasti kanepi emastaime kuivatatud ja peenestatud ladvad, väikesed varretükid ja õisikuosad. Seda suitsetatakse nii puhtal kujul kui ka segatuna tubakaga. Vahel manustatakse kerget narkootikumi ka suu kaudu – küpsetatuna kookide või küpsiste sees.

Uruguay riikliku kanepiinstituudi andmetel registreerisid ligi 5000 uruguaylast end enne marihuaanamüügi algust ostjateks . Neist 70% on mehed ja 60% elavad pealinnas Montevideos. Nad on suures osas vanuses 30–44 aastat. Uruguays elab 3,4 miljonit inimest. Peale äsja end kirja pannud ligemale 5000 kanepisõbrale tohivad seal marihuaanat pruukida 7000 varem registreeritud kanepikasvatajat ja 63 lubatud kanepiklubi liikmed. See teeb kokku umbes 15 000 inimest. Marihuaana tarvitamine on keelatud töökohal, avalikes kohtades ja autoroolis. Selleks, et ära hoida narkoturismi, ei müüda turistidele marihuaanat.

Lõuna-Ameerikas asuv Uruguay on olnud kanepi legaliseerimisel esirinnas. Nii sai sellest parlamendi otsusega juba 2013. aasta detsembris esimene riik maailmas, kus on lubatud nii marihuaana omamine, tarbimine kui ka kasvatamine. Kõigile täisealistele Uruguay kodanikele anti õigus osta kuus kuni 40 grammi marihuaanat. Samuti lubati neil kodus kasvatada kuni kuut kanepitaime.

Algatus kanepi legaliseerimiseks tuli aastatel 2010–2015 presidendiks olnud endiselt geriljalt, vasakpoolselt poliitikult José Mujicalt (82) ning see jõudis lõpule marihuaana müügilepanekuga apteekides. Valitsus loodab sellega hävitada musta turu, mille senine käive on hinnanguliselt 40 miljonit dollarit aastas, ütles agentuurile dpa legaliseerimisseaduse üks autoreid Julio Calzada.