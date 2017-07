Petta saanud Viljandi linnapea Ando Kiviberg avalikustas Isamaa ja Res Publica Liidu juhtidele Helir-Valdor Seederile ja Priit Sibulale saadetud kirja, sest viimased murdsid mitteavaldamise kokkulepet ja saatsid kirja maakonnalehele.

"Mul on seda keeruline kommenteerida, kuna ma ei ole avaldamise motiividest teadlik. Mis solvumisse puutub, siis on linnapeaamet mulle piisavalt õpetanud, et see ei ole tüliküsimuste lahendamisel hea abiline," ütleb Kiviberg Õhtulehele kommentaariks.

Kiviberg kirjutab juuni lõpul IRLi juhtidele saadetud kirjas, mis tingimustel ta on nõus osalema sügisestel kohalikel valimistel ja mis on tema edasised poliitilised soovid. Meedia on palunud selle 29. juunil ILRi juhtidele saadetud kuulsusrikka kirja avalikustamist ja nüüd poliitik seda teebki.