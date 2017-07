Eestlase Andres Almazovi disainitud mööbel on maailmas unikaalne. 123ok – ja ongi mööbel kokku pandud. Just nii lihtsalt see toimibki.

Crosslocki mööbli puhul peitub lihtsuses võlu. Lauad ja toolid saavad kiirelt kokku panna ka need, kes pole mitte kunagi varem taoliste asjadega tegelenud. See on jõukohane töö isegi lastele. Mitte mingeid tööriistu sealjuures vaja ei ole.

Sellest lähtuvalt võib tekkida ka väike kõhklus, kas tegemist on kvaliteetse mööbliga. Toolide raskust on kontrollitud: lastetoolidele on tehtud koormustest 500 kg, täiskasvanute toolidele aga 1000 kg.

Kus neid vahvaid toolikesi kasutada?

Paiguta mööbel söögituppa, esikusse, lastetuppa, kohviku mängunurka või elutuppa. Väikesed toolid saab sama kiirelt panna seljakotti ja minna mere äärde päikeseloojangut nautima või rabasse piknikule. Võib-olla ei vaja sa toas igapäevaselt lauda, vaid ainult siis, kui sõbrad külla tulevad? Pane komplekt viie minutiga kokku ning kõigil on istekoht olemas! Lahti võetuna ei röövi mööbel elamises palju ruumi ja jääb igapäevaselt märkamatuks.

