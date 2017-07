Tallinna linna külastavad aastas sajad tuhanded turistid. Kes millist palet Eestis näitab, räägib Tallinki hotellide kogemuse põhjal Tallink City vastuvõtujuht Katrin Vilimäe.



Ameeriklased näitavad oma tuntud naeratavat nägu ja ülevoolavat sõbralikkust ka välismaal. Hotellitöötajate sõnul on kõige viisakamad külalised just Ühendriikide kodanikud. Nende kõrval tõstavad hotellitöötajad esile ka iirlasi, hispaanlasi ja itaallasi.



Kõige vaiksemad, vaoshoitumad ja tagasihoidlikumad on Aasia päritolu turistid ning seda olenemata riigist, kust nad Eestisse saabuvad. Enamasti reisivad nad grupis, hoiavad tagaplaanile, lasevad asju korraldada grupijuhil ning pöörduvad ise hotellitöötajate poole alles lahkudes. Siis tänavad nad meeldiva teeninduse ja ööbimiskoha eest. Eurooplastest on kõige tagasihoidlikumad enamasti rootslased, aga ka Eesti enda siseturistid.



Kõige jutukamad, seltskondlikumad ja lõbusamad on seevastu britid. Nendega võrdleb hotellipersonal ka soomlasi, kes on lihtsalt tänulikud, kui saavad võõras riigis rääkida oma emakeeles. Hispaanlased, kes võõrkeeli väga ei pruugi osata, ei lase ennast aga keelebarjäärist kunagi häirida. Nemad saavad kõik jutud žestide ja miimika abil räägitud.



Ilmselt ajaloo ja kultuuritausta tõttu tunnevad ennast siin kõige vabamalt ja mugavamalt Läti ja Leedu turistid. Nad on sõbralikud, tahavad eestlastega suhelda ja teavad täpselt, mida nad Eestist ootavad ning mida külastuse jooksul teha tahavad.



Jootraha jätavad kõige heldemalt sakslased, aga ka soomlased ja venelased. Viimased on huvitavad ja toredad ka selle poolest, et toovad hotellipersonalile tihtilugu kodunt kaasa väikeseid kingitusi. Nii teab enamik vastuvõtutöötajaid, kuidas maitseb Peterburist või Moskvast pärit šokolaad.