Tann oli kohaliku politsei sõnul oma ohvriga kohtunud tutvumissaidi abil käesoleva aasta mais, vahendab philstar.com. Väidetava seksuaalkuriteo pani eestlane toime juuni lõpus Santa Fes. Ohvri sõnul vägistati teda kaks korda, Süüdistatav aga on seisukohal, et neil oli neiuga asjast ühesugune arusaam.

Taiwani politsei on Xander Tanni osas suhelnud ka Eesti politseiga, kes on andnud täpsemat infot tagaotsitava kohta. Ekspressi päringule vastati politseist, et kahtlustatakse kogu grupeeringu seotust Vene maffiaga ja Taiwanis kohal käinud tegelased on lihtsalt väiksed mutrikesed.