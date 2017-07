Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni tänasel kohtumisel Jaapani parlamendi esindajatekoja väliskomisjoni esimehe Norio Mitsuyaga oli kõne all kahe riigi omavaheline koostöö.

Kohtumisel tõdeti, et aastate jooksul on kahe riigi vahel kujunenud head suhted. Mihkelson märkis, et äsja heaks kiidetud Euroopa Liidu ja Jaapani vaheline vabakaubandusleping avab jõustumise järel Eesti ettevõtetele suuremaid võimalusi Jaapani turule jõudmiseks.

Mitsuya tunnustas Eestit Euroopa Liidu eesistujana ning märkis, et Jaapanil on Eesti digivaldkonna arengutest nii mõndagi õppida.