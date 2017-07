Kerdo sõnul tutvus ta Dianaga etendusel "Kala neljale" ning esimesest päevast oli selge, et neil on üks veregrupp ja mõtlemine. "Nagu Diana ütleb, meie sõprusaastatest saaks väga põneva ja huumorit täis raamatu. Diana on mulle väga kallis inimene ja ta on üks väheseid, kellega räägime kõigest ja kõigist. Teame teineteise sügavamaidki saladusi.

Täna tähistab oma 50. sünnipäeva näitleja Diana Klas, kes on olnud aastatel 1986–1998 Vanemuise ja 2001–2003 Vanalinnastuudio näitleja, vahepeal ja hiljem vabakutseline. Lisaks on ta esinenud kontserdilauljana ning mänginud filmides.

Armastan Diana siirust ja lihtsust, mida kahjuks leiab viimasel ajal meie ümbert vähe. Hindan tema võimet keerata ka kõige s***m olukord tragikomöödiaks, see on meil ühine ja väga hea omadus. Eriti imetlen tema puhul seda, kuidas ta hoiab, armastab ja kaitseb oma lapsi ning väga lähedasi inimesi.

Diana on juba aastaid rääkinud, et võiksime teha koos ühe ilusa laulu ja aasta tagasi ütles üks meie ühine sõber, et tal on üks laul, mis sobiks täpselt Dianale. Siis võtsingi plaani, et kirjutan sellele itaaliakeelsele loole eestikeelsed sõnad ning kingin selle Dianale tema juubeliks. Nii sündiski laul "Tule, tule tuul".

Laul räägib sellest, et armastust ja "seda õiget" ei tohi paaniliselt otsida. See "õige" tuleb meie ellu ise, juhuslikult ja just siis, kui me seda kõige vähem ootame. Küll tuul ta meie juurde tuulutab!

Armastan, austan ja hindan Dianat väga ning see kingitus on talle sügavalt minu südamest. Samas olen ääretult kurb, et sel aastal ei saa ma tema sünnipäevale minna, kuna viibin lastega puhkusereisil, aga soovin talle tema nii suurel ja ilusal päeval, et see oleks täis ilu, sära ja samasugust siirust nagu ta ise."



Ilusat juubeldamist Dianale ja kõikidele tema sõpradele ning lähedastele, kes tema kõrval sellel päeval on!

Diana, mis tunne on saada sünnipäevakingiks laul?

Väga hea tunne. Olen liigutatud, et nii noor inimene tahab duetti laulda endast ligi kakskümmend aastat vanema daamiga. Olen väga tänulik! See, et meil on Kerdoga sarnane huumorimeel ja alati hirmus lõbus on ka üks pōhjus, mis meid on viinud loomingulisele koostööle. Kerdo Mölder kuulub kindlalt inimeste hulka, kel on minuga tõepoolest üks veregrupp ja üks hingamine