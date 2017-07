Vivika Oolo rääkis möödunud nädalal Õhtulehele antud eksklusiivses intervjuus põhjustest, miks ta oma abikaasast, värvikast kiropraktikust Allan Oolost, lahutab. Vivika ei soovinud mehe varast midagi – ainus, mis ta soovis, oli jätta vana taak minevikku ja alustada puhtalt lehelt. Abielu ametlik lõpp pidi saabuma 13. juulil, kuid peale artikli ilmumist Õhtulehe veergudel polnud Vivika enam kindel, kas mees sellega nii lihtsalt enam nõustub. Naine pelgas, et draamaga jõutakse kuni kohtuni välja.

Täna tõdeb õnnelik Vivika, et abielulahutus siiski jõustus ametlikult 13. juulil. "Minul on juba uus elamine olemas ja asjadki sisse kolitud. Hetkel on meie omavahelised suhted sõbralikud ja töötame mõlemad selle nimel, et laste jaoks üleminek võimalikult valutu oleks," lisab toitumisnõustaja ametit pidav naine.