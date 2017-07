Your Tango toob välja neli hoiatavat märki, et panustad oma elus liialt palju sellele, mida ütleb sulle su horoskoop.

Kas ostad ajakirju ja lehti ainult selleks, et lugeda horoskoopi? Kas kõik suuremad otsused teed alati horoskoobi soovitustele tuginedes? Kas sinu horoskoobist on saanud sulle kinnisidee?!

2. Satud ärevusse, kuid horoskoop lubab, et sel nädalal kohtad kedagi uut ja erilist

Kartsid, et see nädal saab olema igav ja tavaline, aga horoskoop lubas sulle, et kohtad kedagi erilist. Istud terve nädala justkui tulistel sütel ja ootad seda hetke, mil sinuga peaks juhtuma see ime.

3. Sa kasutad horoskoopi, et põhjendada oma käitumist või sinuga juhtunut

Sõbranna vihastub ja kommeteerid, et imestamiseks pole põhjust, ta on ju Skorpion!

4. Kohtad kedagi ja esimese asjana uurid tema sodiaagimärgi kohta, et teha kindlaks, kas olete hingesugulased...

Näib, et oled kohanud õiget inimest. Ta on tark, atraktiivne ja oskab nalja teha. Oot, miskit oleks nagu siiski puudu... Sa ei tea tema sodiaagimärki!