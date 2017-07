105 aasta vanuselt suri Jaapani üks kuulsamaid arste, Shigeaki Hinohara.

Dr Hinohara võttis patsiente vastu veel mõned kuud enne oma surma, kirjutab BBC. Tema kolleegid kirjeldasid eakat tohtrit kui rahvuslikku aaret. Ta juhtis viit fondi ning oli Tokyo rahvusvahelise St Luke'i haigla juhataja.

Shigeaki Hinohara elutee tegi märkimisväärseks asjaolu, et ta alustas oma karjääri Teise maailmasõja kestel, aidates pommitamise ohvreid.

Suure muusikaarmastajana kirjutas ta 88 aasta vanuselt käsikirja muusikalile "The Fall of Freddie the Leaf". Kui see 2000. aastal lavale jõudis, osales ta selles ka ise, lüües lastega tantsu.

Palavalt armastatud arst esines tihti televisioonis, kus kutsus inimesi oma elust rohkem rõõmu tundma ning seljatama haigusi uute unistuste abil. Samuti andis Hinohara ka praktilisi soovitusi, näiteks andis ta nõu liftisõidu asemel alati treppi kasutada.