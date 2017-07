Helilooja Ivar Must nõuab kohtu kaudu Põltsamaa Felixilt üle 60 000 euro, kuna leiab, et firma on tema loodud tunnusmeloodiat "Põltsamaa, ehtne ja hea" kasutanud aastakümneid temalt nõusolekut küsimata.

Hagi kohaselt on Põltsamaa Felix kasutanud Ivar Musta poolt 1994. aastal loodud tunnusmeloodiat erinevates arranžeeringutes ja erinevate esitajate poolt sisse laulduna paljudes reklaamikampaaniates tänaseni, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Must heidab hagis ette, et Põltsamaa Felix pole temalt kui autorilt küsinud õigusi tunnusmeloodia kasutamiseks ärilistel eesmärkidel niivõrd pika aja jooksul ja pole maksnud temale autori- ja litsentsitasu.

Põltsamaa Felixit esindav vandeadvokaat Ants Nõmper ütles ERR-ile, et pärast Põltsamaa Felixi vastu hagi esitamist on Ivar Must korduvalt muutnud Põltsamaa Felixile ette heidetava autoriõiguse rikkumisega seonduvat.

Must üritas juba 2015. aasta lõpus Põltsamaa Felixiga saavutada kohtuvälist kokkulepet ning pöördus ka Skandinaavia suurfirma Orkla Foods poole, kellele Põltsamaa Felix kuulub, kuid edutult.