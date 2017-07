Rimi, Selveri ning COOP Eesti Keskühistu kaupluste esindajate sõnul muutub iseteeninduskassade kasutamine ühe populaarsemaks. Kõige rohkem on neid Harjumaal, kus neid ka enim kasutatakse.

Näiteks Selveris, kus esimene nutikassa avati juba 2011. aastal, kasutab nutikassat 25 protsenti ostjatest ehk umbes 150 000 inimest, teatab ERRi uudisportaal.

Coopi kaupluse isteeninduskassa. (Tiina Kõrtsini)

"Me ei salga, et tublide teenindajate leidmisega on raskusi, kuid kindlasti ei ole see teenuse kasutusele võtmise põhjus. Leiame, et selvepuldiga saab klient kiiremini kauplusekülastuse ära teha," ütleb Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson.

Keegi kaupluste esindajatest pole arvamusel, et iseteeninduskassad võiksid kassiiridelt tulevikus täielikult töö võtta.