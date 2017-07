Kuid aastal 2012 jõudis majanduskriis ka Raudojale. Aastal 2013 tegi tegus naine talusse kohviku, kuid hiljem hakkas seegi kiratsema. Eesti turisminduses pettunud Ave pööraski seejärel pilgu Kanaari saartele, iseäranis La Gomerale, mis on umbes Muhumaa-suurune. Ülejäänu on juba ajalugu.

Ave Nahkuri raamatu käsikirja esitlus Ajaveskis (Robin Roots)

24. september, 2016 lahkume pimedast ja kõledast Eestist. Viime Pille Aegviidu raudteejaama, kust ta läheb Tartu rongi peale. Meie ekipaaž on järgmine: täielikult murdunud, ilma mäluta ja kõhulahtisuse all kannatav mina, enam vähem samas seisus Imps (Imre, Ave elukaaslane) ja tubli külakrants Milvi. Milvi on ka ainuke, kelle elutegevus ja närvid on normis. Põrutame läbi tilkuva ja pimeda Eestimaa, läbime samas seisus Lätimaa ja jõuame Leetu, kus tuleb esimest korda päike välja ja kraade on juba 19. Milvi haugub jaanalinnu peale, sest käime loomaaias söömas. See on vist kõikide eestlaste söögiplats Leedus. Põrutame edasi. Ilm on ilus ja õhtu soe. Ööbime uhkes motellis. Saame sooja duši alla ja õhtuks joome soodavett. Milvi on hotelli tärnidega väga rahul. Moodne tapeet on seinas ja meie tunneme ennast, kui mööblipoes. Milvi sööb ainult banaani, hakkab vist ahviks muutuma. Reisimine ei tundu tema jaoks enam hull olevat. Alguses ta virises ja värises, tahtis mulle sülle tulla, kuna ta pole varem autoga sõitnud. Nüüd on ta auto tagaosa kuninganna ja lamab kuldse lehmanaha peal ning tema all on kogu meie varandus. Auto on meil soliidne vanadaam Ulrika, kes tuli kunagi Saksamaalt Eestisse vanaduspuhkusele.Ega ta vist ei osanud arvata, milline ralli teda veel vanaduspõlves ees ootab. Ainuke soov on nüüd veel kiiresti La Gomerale saada, äkki seal saab ta puhata. Kui ta vaid teaks, millised mäed teda seal tervitavad!

Just selline on Ave Nahkuri sügisel ilmuva raamatu sissejuhatus.