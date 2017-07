Luis Fonsi ja Daddy Yankee hitt “Despacito” on tõusnud kõigi aegade striimituimaks lauluks, kukutades troonilt Justin Bieberi “Sorry”. Bieber lööb hiti remiksis ka ise kaasa.

Kuus kuud tagasi avaldatud “Despacitot” on sestsaadik mängitud kõigis voogedastusteenustes üle 4,6 miljardi korra.

“See, mis selle lauluga juhtus, on täiesti pöörane,” ütleb Puerto Ricost pärit Fonsi (39), kes laulab hispaania keeles. “Despacito” on tõusnud edetabeli tippu 35 riigis. BBC Newsi teatel saavutas tantsupala esmalt edu Ladina-Ameerikas, kuid köitis ingliskeelse maailma tähelepanu pärast seda, kui Bieber kuulis laulu ööklubis ning palus Fonsil ühe salmi lisamist.

