Madonnal õnnestus kohtu kaudu peatada oksjoni, millel taheti müüki panna tema kantud aluspüksid ning kiri Tupac Shakurilt, millega räpikuulsus lauljanna hülgas.

Madonna esitas New Yorgi ülemkohtule palve määrata sealsele oksjonimajale Gotta Have It Collectibles ajutine lähenemiskeeld. Enampakkumine pidi algama täna. New York Posti teatel peataski kohtunik täna Madonna palvel oksjoni.

Madonna sai enda sõnul alles pressiteatest teada, et paljud oksjonile pandud esemetest, kaasa arvatud kiri endiselt kallimalt Tupac Shakurilt, pole enam tema valduses. Madonna isiklikud esemed pani oksjonile Darlene Lutz, keda staar nimetab kohtupabereis oma endiseks sõbraks ja kunstikonsultandiks. Lauljanna süüdistab Lutzi usalduse reetmises.