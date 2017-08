Tänase saate külaliseks on blogija ja kirjanik Chris Kala, kes jutustab meile paljude lemmikmaast Austraaliast.

Chris räägib saates nii enda kogemusest Austraalias kui ka sinna mineku praktilisest poolest. Muuhulgas selgitab ta, milline on Austraalia töökultuur (kuidas boss vaatab alluvale ülalt alla), missugune farmitöö on lihtsam ning kuidas on kujunenud eestlaste maine.

Samuti meenutab Chris oma kogemust sealse haiglaraviga. Kõik maksab ning ilma korraliku kindlustuseta jäetakse arstikabineti ukse taha.

Saadet juhib Liina Metsküla.

Tule ja jälgi meid Soundcloudis või Facebookis: