Medemis Clinic on suurima kogemusega ilukliinik Eestis. Medemises hoolitsevad Sinu eest oma ala eksperdid. Protseduure teostavad vaid meditsiiniharidusega spetsialistid. Pikaajaline kogemus ja kvalifikatsioon tagavad suurepärased tulemused kiirelt ja turvaliselt.

Milliseid protseduure soovitavad Medemis Clinicu iluspetsialistid enne pulma?

Kaks nädalat enne

Kaks nädalat enne pulma võib nahka turgutada ja niisutada biorevitalisatsiooni või PRP plasmaliftinguga. Mõlemad on sügavniisutava ja noorendava toimega ning annavad nahale nn kerge lifting-efekti. Plasmaliftingut nimetatakse ka vampiirihoolduseks, mis viitab protseduuri iseloomule – Sinu enda verest eraldatakse väärtuslik plasma, mis viiakse spetsiaalse tehnika abil näonaha keskmisesse kihti. Mõlema protseduuri puhul avalduvad tulemused ühe-kahe nädala jooksul. Nahk on noorem ja pringim ning jume paraneb oluliselt. Pikemaajalise tulemuse saavutamiseks võib neid protseduure planeerida kuurina, kuid vau-efekti on näha juba esimese korraga.

Nädal enne

Umbes nädal aega enne pulmi võib teha kergemaid turgutavaid ja niisutavaid protseduure nagu mesoteraapia ja suvine kerge happekoorimine. Mesoteraapia rikastab nahka vitamiinidega ja paneb selle särama. Koorimine puhastab ja ühtlustab jumet. Neid protseduure soovitame ka omavahel kombineerida, et saavutada parim tulemus.

Viimane lihv!

Paar-kolm päeva enne pulmi võib lasta ennast natukene poputada ja mõnuleda näohoolduses. Selleks soovitame intraceuticals hapnikuhooldust, mis rikastab nahka spetsiaalsete seerumitega ning annab nahale kohese sära ja lifting-efekti. Samuti võib teha lihtsalt niisutava näohoolduse, mille käigus kosmeetiku pehmed käed ja toitvad maskid teevad naha siidiseks ja säravaks. Jumestajal on lausa lust sellisele tervele nahale pulmameiki teha!

Hea teada

Kui Sind häirivad mõned kortsukesed või sooviksid korrigeerida huulejoont, siis täitesüste ja botuliinisüste soovitame teha vähemalt kuu aega enne pulmi. Tulemusi on näha juba kahe nädala möödudes, kuid rohkem aega tuleks varuda sellepärast, et vajadusel jõuaks teha korrektuure.

Kõige tüüpilisemad piirkonnad, mida täitesüstidega korrigeeritakse on kortsukesed nina-suu joonel (nasolabiaalkortsud), suunurgad, põsed ja huuled.

Botuliinisüstid aitavad ennetada miimilisi kortse, mis tekivad näiteks silmi kissitades või kulmu kortsutades. Pulmafotode tegemisel on see väga mugav lahendus – ei mingeid "kanavarbaid" silmanurkades ega kortsukest kulmude vahel.

Tasuta konsultatsioon

Tule tasuta konsultatsioonile, kui Sa ei ole kindel, milline protseduur on Sinu jaoks parim ning soovid iluspetsialisti nõu. Meie kogenud õed soovitavad vastavalt nahatüübile, näo eripärale ja oodatavale tulemusele just Sulle sobivaima lahenduse.

Iluspetsialist ja vanemõde Liisa Raudmets, Medemis Clinic