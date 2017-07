"See kogemus oli raskeim asi, mis mu elus on olnud, nii füüsiliselt kui vaimselt," kommenteerib Kailaris. "Raskeim osa tätoveerimise juures oli see, kui tätoveerijad samaaegselt mu nibusid ja naba tätoveerisid," sõnas ta.

Aktivisti sõnul tunneb ta pärast tätoveeringu tegemist end sisemiselt muutununa. "Ma tunnen veel enam, et ma suudan saavutada kõike, mida ma tahan. Ma teadsin, et loomaaktivism on mu kireks, kuid nüüd, kui mu kõhule on tätoveeritud sõna VEGAN, ma elan ja hingan vegansõnumi vaimus."