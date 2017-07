Endine “EastEndersi” ja filmi “Bridget Jones: täitsa lõpp” näitleja Paul Nicholls leiti pooleldi teadvusetuna Taist Koh Samui saare džunglist.

Daily Mail andmeil oli 38aastane briti telekuulsus murdnud jalaluu, kukkudes alla kosest, mille juures ta oli üritanud selfit teha. Paul piinles kolm päeva, enne kui ta leiti.

Staar peab tänama kohalikku, kes märkas tema mootorratast ning teatas sellest võimudele. Pärast tundidepikkust otsimist leiti Nicholls kose jalamilt pooloimetuna ning alajahtununa.

“Mul on vedanud, et elus olen,” ütles Paul Briti meediale. “Mul oli telefon kaasas, aga kukkusin vette nii kõrgelt, et see ei töötanud enam.” Näitleja lisas, et ta jäi õnnetuses ilma põlvekedrast. Kui lõikus tehakse Tais, kasseeritakse selle eest Ilta-Sanomate teatel üle 100 000 euro. Briti võimud üritavad Nichollsi kodumaale toimetada.